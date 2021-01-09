Младенцы погибли из-за пожара в индийской больнице

Нью-Дели, 9 января. Пожар в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара унес жизни десятерых детей. Еще семерых удалось спасти.

Сильное задымление обнаружила медсестра, которая зашла в отделение. Сотрудница медучреждения сразу же сообщила об инциденте руководству. На место происшествия прибыли пожарные. О других жертвах, кроме десяти младенцев, информации не поступало, передает РИА Новости.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре, который полностью уничтожил единственную школу в селе Глубинном Красноармейского района Приморья. В результате происшествия никто не пострадал, но около 70 школьников остались без места для обучения.