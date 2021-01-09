Трамп задумался о создании платформы на замену Twitter

Вашингтон, 9 января. Президент США Дональд Трамп не исключает создание своей соцсети после блокировки его аккаунта в Twitter. Об этом он написал в Twitter, но его пост быстро был удален модераторами.

Аналогичное сообщение Трампа позднее было распространено пресс-центром Белого дома. Действующий американский президент обвинил руководство Twitter в сговоре с демократами в попытке лишить его и 75 млн американцев свободы слова.

Глава государства добавил, что уже начал переговоры с другими сайтами. Он не исключает, что новая платформа на замену Twitter может появиться уже в ближайшем будущем.

Администрация Twitter ранее ограничила доступ к странице Дональда Трампа без возможности дальнейшего восстановления. Соцсеть обосновала свое решение «риском дальнейшего подстрекательства к насилию» со стороны действующего президента.