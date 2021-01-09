Ляйсан Утяшева продемонстрировала «долгожданный шпагат» Павла Воли

Москва, 9 января. Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Павла Воли, на которой резидент Comedy Club садится на «долгожданный шпагат от маэстро».

Помимо супруга, в публикации есть несколько снимков Ляйсан Утяшевой, на которых она демонстрирует свои купальники: сплошной с абстрактным орнаментом, синий и белоснежный. Себя гимнастка в шутку назвала «начинающей моделью», а Волю «легендарным фотографом». На заключительной фотографии на фоне пляжного закатала комедиант «садится» на шпагат.

Поклонники оценили юмор и фотосессию звездной пары. За несколько часов публикация собрала свыше ста тысяч лайков и множество комментариев.

«Шпагат на десяточку!» — прокомментировал фолловер.

«Какие у Павла Воли хорошие ножки!» — заметил поклонник.

«А Павел то, Павел, прям какой молодец, а ведь кто-то поверит. Молодцы, сохранить вам отношения до самых седин, любите и берегите», — посоветовал фанат.

«Все оценили Волю, но почему так мало пишут про красивую Ляйсан?!» — поинтересовался подписчик

«Вы просто супер, самая очаровательная пара», — сделал вывод пользователь Instagram.

Сейчас чемпионка по художественной гимнастике и ее супруг находятся вместе с детьми — семилетним Робертом и пятилетней Софией, в отпуске на Мальдивах. Семья уже неоднократно радовала фанатов новыми фотографиями с отпуска.

Павел Воля также опубликовал селфи с женой и сообщил, что их не следует искать в течение месяца, потому что возлюбленные отдыхают на райских островах. Звездные супруги пожелали своим подписчиком счастливых праздников.

Ранее Ляйсан опубликовала короткое видео в своем аккаунте. Она сообщила подписчикам, что отдых проходит в спокойном режиме. Семья смотрит сериалы, читает книги, много спит и плавает. Гимнастка поделилась списком любимых кинолент и анонсировала тот самый шпагат мужа.