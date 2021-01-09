«Попа как у Ким»: Бондарчук блеснула своими формами на занятиях по йоге

Москва, 9 января. Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук разместила на своей странице в Instagram провокационный снимок с тренировки.

На фотографии теледива предстала в ярко-синем комбинезоне в необычной позе. Основное внимание на снимке уделено ягодицам Бондарчук. В подписи к публикации она назвала себя конкуренткой американской фотомодели Ким Кардашьян.

«У Ким Кардашьян в Москве появился конкурент. Неплохая перспектива?», — написала модель.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли новый снимок бывшей супруги Федора Бондарчука. Многие восхитились прекрасной формой Светланы, отметив, что она может дать фору молодым моделям. Однако нашлись и те, кому пикантная фотография 52-летней телеведущей не понравилась.

«Попа как у Ким! На этой фотографии прекрасно все! Восхищаюсь вами и хочу быть такой же!» — написала фанатка.

«Ким Кардашьян уже проиграла! Вы находитесь в изумительной форме», — отметил подписчик.

«Светлана, такое прятать надо а не на посмешище выставлять», — прокомментировал подписчик.

Светлана Бондарчук ведет активный образ жизни и занимается не только йогой, но и пилатесом. В своих интервью она не раз признавалась, что ходит на тренировки несколько раз в неделю. По ее словам, спорт помогает ей отвлечься от плохих мыслей и зарядиться хорошим настроением.

Сейчас она воспитывает внучек, которых ей подарил сын Сергей. Долгое время светская львица была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. В 2016 году они приняли решение расстаться. Летом 2020 года телеведущая сыграла свадьбу с дизайнером Сергеем Харченко.

Модель является активным пользователем Instagram. Она часто оставляет комментариями под публикациями своих коллег. Недавно она не поскупилась на комплименты в адрес актрисы Любови Толкалиной, назвав ее внешность восхитительной.