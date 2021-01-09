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Светлана Бондарчук блеснула своими формами на занятиях по йоге

«Попа как у Ким»: Бондарчук блеснула своими формами на занятиях по йоге

Москва, 9 января. Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук разместила на своей странице в Instagram провокационный снимок с тренировки.

На фотографии теледива предстала в ярко-синем комбинезоне в необычной позе. Основное внимание на снимке уделено ягодицам Бондарчук. В подписи к публикации она назвала себя конкуренткой американской фотомодели Ким Кардашьян.

«У Ким Кардашьян в Москве появился конкурент. Неплохая перспектива?», — написала модель.

Светлана Бондарчук блеснула своими формами на занятиях по йоге

Пользователи Сети неоднозначно восприняли новый снимок бывшей супруги Федора Бондарчука. Многие восхитились прекрасной формой Светланы, отметив, что она может дать фору молодым моделям. Однако нашлись и те, кому пикантная фотография 52-летней телеведущей не понравилась.

«Попа как у Ким! На этой фотографии прекрасно все! Восхищаюсь вами и хочу быть такой же!» — написала фанатка.

«Ким Кардашьян уже проиграла! Вы находитесь в изумительной форме», — отметил подписчик.

«Светлана, такое прятать надо а не на посмешище выставлять», — прокомментировал подписчик.

Светлана Бондарчук ведет активный образ жизни и занимается не только йогой, но и пилатесом. В своих интервью она не раз признавалась, что ходит на тренировки несколько раз в неделю. По ее словам, спорт помогает ей отвлечься от плохих мыслей и зарядиться хорошим настроением.

Светлана Бондарчук блеснула своими формами на занятиях по йоге

Сейчас она воспитывает внучек, которых ей подарил сын Сергей. Долгое время светская львица была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. В 2016 году они приняли решение расстаться. Летом 2020 года телеведущая сыграла свадьбу с дизайнером Сергеем Харченко.

Модель является активным пользователем Instagram. Она часто оставляет комментариями под публикациями своих коллег. Недавно она не поскупилась на комплименты в адрес актрисы Любови Толкалиной, назвав ее внешность восхитительной.

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