Спасатели обнаружили тело ребенка под снежными завалами в Норильске

Норильск, 9 января. Продолжаются поиски людей на месте схода снежной лавины в Норильске. Инцидент произошел ночью на горнолыжной базе «Гора Отдельная».

Сотрудники МЧС нашли второго погибшего от снежной лавины — полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщил участвующий в поисковой операции волонтер. Данную информацию уже подтвердили в СК Норильска. Предполагается, что под снежным завалом находится еще один человек.

По факту гибели и травмирования туристов на горнолыжном курорте возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел поздно ночью в районе Талнах города Норильска. Под снежным завалом оказались туристические дома, в которых отдыхали люди. Ранее в ходе спасательной операции было обнаружено тело женщины.