Режим ЧС объявлен в районе Приморья после пожара в единственной школе

Владивосток, 9 января. Единственная в Красноармейском районе Приморья школа сгорела в селе Глубинное. В связи с этим в районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Соответствующее решение было принято правительством региона. Пожар в общеобразовательной школе в селе Глубинное произошел в ночь на 8 января. Огонь охватил площадь в 3,2 тысячи квадратных метров. В сгоревшем здании также находился детский садик.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако здание было уничтожено почти полностью. В школе обучались порядка 70 детей, другое ближайшее учебное заведение располагается в 60 километрах. Из-за пожара школьники продолжат обучение в удаленном формате.