Магазин Duty Free откроется на границе ДНР и России до конца года

Донецк, 9 января. Магазин беспошлинной торговли Duty Free начнет работу на пропускном пункте «Успенка» на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и России в 2021 году.

Появление такого магазина позволит выезжающим за пределы ДНР людям покупать товары высокого качества по доступной цене. На полках Duty Free будут доступны алкогольная и табачная продукция, парфюмерия, кондитерские изделия и украшения, уточнили в Министерстве доходов и сборов ДНР.

Сейчас на этом участке границы уже работает один магазин Duty Free. Он расположен вблизи российского пропускного пункта. Duty Free позволяет приобрести различные товары, в стоимость которых не входят некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС.

Власти ДНР ранее заявили о планах модернизировать пропускные пункты на границе с Россией. Речь идет об установке современных средств контроля для ускорения прохождения таможенного досмотра.