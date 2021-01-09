Бородина ответила на слухи о беременности третьим ребенком

Москва, 9 января. Телеведущая Ксения Бородина решила ответить поклонникам на предположения о третьей беременности. Фанаты обратили внимание на округлившийся живот звезды.

Последнее время Бородина все чаще публикует фотографии в просторной одежде. Сейчас 37-летняя телеведущая вместе со своим супругом проводит отпуск на Мальдивах. Под одной из своих последних публикаций в соцсети Instagram она решила объяснить фанатам изменения в своей фигуре. Бородина призвала подписчиков отбросить мысли о скором пополнении в их семье.

«Это ветер мою тунику колышет, а не беременность», — написала телеведущая.

Однако ответ Бородиной только подогрел слухи о ее беременности. Комментаторы уверены, что в семье Бородиной не хватает сына. Они отметили, что телеведущая и ее супруг обладают привлекательной внешностью и могут родить красивого наследника.

«Почему бы и да?! Красивых деток много не бывает», — написал один из подписчиков.

«А что, беременна если — супер. Вам нужен сын», — добавила другая поклонница.

В настоящее время Ксения Бородина занимается воспитанием двух дочерей Маруси и Теоны. Первая родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым, а отцом младшей дочери является нынешний супруг телеведущей Курбан Омаров. Со своим последним мужем Бородина живет в браке уже пять лет. Супруги регулярно проводят время вместе и поддерживают общие интересы.

Курбан Омаров ранее подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей. Фанаты выразили несогласие с публикацией Омарова на тему неспособности некоторых женщин преподносить себя мужчинам.