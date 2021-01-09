Дуров: Telegram является одной из главных проблем для Facebook

Москва, 9 января. Мессенджер Telegram, которым пользуются около 500 млн человек по всему миру, стал большой проблемой для компании Facebook. Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров.

Соответствующее заявление российский предприниматель сделал в своем Telegram-канале. По его словам, компания Facebook создала специальный отдел, который занимается выяснением причин популярности созданного им мессенджера.

Дуров указал на некорректное отношение Facebook к конфиденциальным данным своих пользователей, а также раскритиковал их протокол шифрования, финансируемый американским правительством.

В январе администрация WhatsApp уведомила пользователей о смене политики конфиденциальности. Теперь мессенджер будет передавать данные в Facebook.