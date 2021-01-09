СК возбудил уголовное дело после гибели туристки в Норильске

Норильск, 9 января. Уголовное дело возбуждено по факту гибели и травмирования туристов на горнолыжной базе под Норильском из-за схода лавины. В результате инцидента засыпало четыре строения.

Сотрудники правоохранительных органов установили первоначальные обстоятельства произошедшего. Следователи Красноярского края и Республики Хакасия возбудили уголовное дело по признакам преступления по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Региональные оперативные службы сообщили о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска поздно ночью. Под завалами оказались четыре туристических домика, в которых были люди.

Во время спасательной операции был найден 14-летний подросток, которого с травмами доставили в больницу. Из-под завалов также вытащили тело 38-летней женщины. В настоящее время идут поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины, которые являются членами этой же семьи.