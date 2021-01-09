Спасатели идентифицировали личность погибшей при сходе лавины в Норильске

Норильск, 9 января. Женщина, обнаруженная под завалами на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» является родственницей найденного ранее подростка. Об этом сообщил участник поисковой операции.

Участвующий в поисках волонтер Максим Инихов заявил, что поисково-спасательные работы на данный момент продолжаются. Под снегом остаются муж погибшей Влад П. и их полуторагодовалый сын.

Старший сын семьи был найден под завалами ранее. Молодого человека с тяжелыми травмами оперативно доставили в больницу.

Лавина накрыла шесть домов на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» в одном из районов Норильска. Недавно спасатели вытащили из-под завалов четырех человек. Еще двое отдыхающих смогли выбраться самостоятельно.