Украинец до смерти избил двух детей и травмировал их мать на Рождество

Ужгород, 9 января. Житель Закарпатья в состоянии алкогольного опьянения убил двух малолетних детей своей сожительницы и нанес ей тяжелые травмы. Инцидент произошел на Рождество.

Конфликт между 30-летним мужчиной и его 35-летней сожительницей вспыхнул в одном из развлекательных заведений города Тячев. Ссора переросла в рукоприкладство. Вместе с женщиной были еще двое детей от предыдущих отношений: девятилетняя дочь и двухлетний сын. От полученных травм дети погибли на месте. Женщина попала в реанимацию с тяжелыми травмами.

Подозреваемый был задержан, сейчас он находится в изоляторе. По предварительным данным, пострадавшая женщина приехала к мужчине из другого региона Украины.

Местные жители отмечают, что подозреваемый якобы имеет психические отклонения и проблемы с наркотиками. Теперь ему грозит пожизненное заключение, сообщают закарпатские правоохранители.

Недавно стало известно о смерти рабочего одного из предприятий на Волыни. Коллега погибшего признался, что после ссоры направил ему в лицо мощную струю воды из моющего аппарата. В результате инцидента мужчина погиб.