Пушков спрогнозировал внешнюю политику США во главе с Байденом

Москва, 9 января. США продолжат рассматривать Китай и Россию своими главными противниками. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Демократ Джо Байден разделяет отношение к Китаю и России, воспринимая страны по-разному. Пекин рассматривается им в качестве конкурента, а в Москве он видит врага, отметил Пушков.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «все более настойчивому Китаю», — пояснил сенатор.

Однако США понимают, что не справятся в одиночку. Именно с этим связана идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая и России, заявил Пушков.

Сейчас такая антироссийская коалиция действует на основе НАТО. В будущем США будут развивать подобный альянс, но уже против Китая, уверен российский сенатор. Он не исключает, что Вашингтон будет пытаться распространить свое влияние на страны Средней Азии, Южного Кавказа и Восточной Европы. В случае с последней особое внимание будет уделяться Белоруссии и Украине.

Эти регионы могут стать местом соперничества между «либерально-демократическим» и «авторитарным» «типами миропорядка». Новая внешнеполитическая доктрина США совмещает в себе агрессивно-либеральные неконсервативные установки, объединенные стремлением «восстановить американскую гегемонию на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», заключил Пушков.

Пушков ранее заявил, что Джо Байдену будет труднее на посту президента, чем действующему лидеру США Дональду Трампу. Сенатор сравнил демократа с первым американским президентом Авраамом Линкольном, легитимность которого не признавали еще до вступления в должность главы государства.