Задержанная у Капитолия русскоговорящая женщина оказалась уроженкой Молдавии

Вашингтон, 9 января. Женщина по имени Евгения Малимон и ее дочь Кристина задержаны в Вашингтоне в связи с протестами. Русскоязычные активистки являются молдаванками по происхождению.

Кристина Малимон — лидер движения «Юные республиканцы штата Орегон». Она проживает в Портленде и известна как ярая сторонница действующего президента США Дональда Трампа. В одном из видео в Instagram Малимон призналась, что родилась в Молдавии. Женщины находятся в списке задержанных, им вменяется нарушение комендантского часа и незаконное вторжение, передает Washington Post.

Вместе с уроженками Молдавии были задержаны еще пять человек рядом с Капитолием. На тот момент комендантский час действовал около 60 минут, однако протестующие отказались покинуть место даже после предупреждения полиции.

Недавно в Сети появилась информация о том, что одному из задержанных во время беспорядков потребовался русскоязычный переводчик. Посольство РФ в США сообщило, что россиян среди задержанных или пострадавших при митингах нет.