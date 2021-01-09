Треть украинцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Киев, 9 января. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о состоянии украинцев с коронавирусом.

По его словам, треть госпитализированных с COVID-19 жителей Украины находятся в тяжелом состоянии.

«Сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого увеличилось количество тяжелых больных, и соответственно — нагрузка на медицинскую систему, особенно на реанимационное отделение», — заявил Степанов в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что особенностью коронавируса на Украине стало то, что в последнее время им болеют дети и молодые люди до 40 лет.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцины от коронавируса. Минздрав Украины отстранил госкомпанию «Медицинские закупки Украины» от закупок вакцин из-за действий ее руководства, сообщал Степанов.