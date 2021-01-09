Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом своей страны

Пхеньян, 9 января. Смена руководства США не изменит политику Вашингтона по отношению к Пхеньяну. Так считает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Самым эффективным способом наладить отношения между КНДР и США является отказ американской стороны от «враждебной политики», заявил Ким Чен Ын. Он добавил, что его страна планирует наращивать стратегическую мощь ядерного оружия и увеличит дальность поражения до 15 тысяч километров.

В настоящее время КНДР завершает работы по разработке новой ядерной субмарины. Ким Чен Ын пообещал, что и дальше будет разрабатывать ядерное оружие, а также совершенствовать технологи нанесения превентивных и ответных ударов.

Российский политолог Александр Панов ранее прокомментировал возможное развитие отношений между США и КНДР. Он считает, что приход к американской власти демократа Джо Байдена вряд ли изменит ситуацию.