Врач Брюэр описала клиническую картину самой сильной головной боли

Москва, 9 января. Кластерную головную боль называют самоубийственной из-за ее силы. Специалисты до сих пор не могут выяснить причину возникновения этого недуга.

Этот вид головной боли встречается редко, один раз на тысячу человек, отметила медицинский директор британской компании Healthspan Сара Брюэр. Беспокойства возникают с одной стороны лица, человек может переносить покраснение, отек века, заложенность носа и водянистость глаза, передает РИА Новости.

«Боль длится до трех часов и возникает регулярно — обычно в одно и то же время дня и часто ранним утром, пробуждая вас ото сна. Это может происходить от одной до трех недель до исчезновения», — пояснила врач.

Чаще всего кластерные боли возникают два раза в год, врачи связывают эту периодичность с излишней активацией головного мозга. В большинстве случаев этим недугом страдают в утреннее время.

Ранее медики связали переедание бананов с сильными головными болями и мигренями. Эти процессы может вызывать тирамин, который содержится в сладких фруктах.