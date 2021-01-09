Труп женщины обнаружен на месте схода лавины в Красноярском крае

Норильск, 9 января. Спасатели продолжают поиски людей, которых накрыло снегом из-за происшествия на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске.

Женщина без признаков жизни была найдена спасателями под снегом в Норильске. Об этом ФАН рассказал источник в МЧС. Поисковые работы на территории горнолыжного курорта продолжаются.

Шесть домов на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» в одном из районов Норильска оказались под слоем снега. Ранее спасатели вытащили из-под лавины четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще два человека смогли выбраться самостоятельно. Кадры с места происшествия опубликовало Федеральное агентство новостей.