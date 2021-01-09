Слитный купальник Бородиной спровоцировал вопросы о груди и ногах телеведущей

Мали, 9 января. Телеведущая Ксения Бородина покорила своих фанатов стильным пляжным нарядом. Она продемонстрировала стройную фигуру в сплошном зеленом купальнике.

Снимок Бородиной появился в социальной сети Instagram. На нем она изображена в купальнике с яркими аксессуарами: телеведущая надела яркий платок на голову и крупные золотые браслеты. Фанаты отметили, что образ получился законченным, а купальный костюм стал настоящим отпускным нарядом. Отдельно они отметили ноги и грудь телеведущей, которые на снимке «выглядят восхитительно».

Бородина поделилась с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Мальдивах. Она заметила, что такой красивый купальник «выгуливает» недалеко, так как боится акул. Кроме того, телеведущая объяснила фолловерам, почему полетела на отдых в самый дорогой сезон.

«Нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго», — заявила Бородина.

Фотографию телеведущей высоко оценили ее поклонники. Они назвали фигуру Бородиной «фарфоровой» и сравнили женщину со статуэткой.

«Ксения, у Вас красивый купальник! И зеленый Вам невероятно идет!», — отметил поклонник.

«Ксения, откуда такая грудь?» — спросила фанатка.

«У Вас на фото ноги просто отпад», — подчеркнул подписчик.

Однако некоторые не смогли умолчать о необходимости находиться дома в тяжелый период для всего мира. Они посетовали, что многие звезды улетели на отдых в новогодние праздники, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Новый год ряд российских знаменитостей встретили в жарких странах. Например, на Мальдивах греются футболист Дмитрий Тарасов с супругой. В Дубай уехала певица Алсу с мужем Яном Абрамовым. Актриса Мария Горбань нежится на пляже Бали.