Депутат из Одессы устроила дебош в магазине из-за русского языка

Одесса, 9 января. Депутат Одесского городского совета от партии «Европейская солидарность» Жанна Мандриченко устроила дебош и вызвала полицию, услышав русский язык в одном из местных магазинов.

Депутат зашла в магазин кондитерской продукции компании «Рошен» (основана экс-президентом Украины Петром Порошенко). Мандриченко на кассе спровоцировала конфликт из-за неправильно надетой маски у охранника. Он ответил ей на русском языке. После этого обстановка в магазине накалилась еще сильнее.

«Попросила позвать администрацию магазина. Пришел человек, на бейджике подпись: Олег, администратор. Без фамилии. Рассказываю ему про инцидент. Администратор Олег говорит мне такое, буквально: — Ничего страшного не произошло, мы разберемся», — пишет Мандриченко в Facebook.

После этого депутат устроила дебош, ее попытались силой вывести из магазина. Параллельно она снимала происходящее на телефон.

«Я вызвала полицию и позвонила на горячую линию «Рошен». На горячей линии сразу же извинились, все зафиксировали, обещали отреагировать и перезвонить», — пишет депутат из Одессы.

Позже администратор сообщил ей, что охранник был отстранен от работы. При этом Мандриченко возмутилась, что многие одесситы говорят на русском языке.

«Сказать, что в шоке, ничего не сказать. В моем городе, в моей стране мне будут рассказывать, на каком языке мне здесь общаться? Серьезно? Кстати, за все это время со мной разговаривали исключительно на русском, кроме одной сотрудницы, молодой девушки, которая подошла ко мне и извинилась», — завершила гневную тираду депутат.

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