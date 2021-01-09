Молодая жена Петросяна обратилась к хейтерам в Instagram

Москва, 9 января. Татьяна Брухунова часто закрывает глаза на недовольные комментарии под своими публикациями в Instagram. Однако на этот раз она решила ответить на упреки со стороны хейтеров.

Подписчики раскритиковали супругу Евгения Петросяна за чрезмерное количество рекламных записей на ее странице в Instagram. В ответ на это 31-летняя Брухунова поинтересовалась у злопыхателей, зачем они читают ее посты, если им это не нравятся.

«Как же вы меня достали! Во всем реклама видится. Ну, зачем вы здесь торчите, если так плохо? Еще и наглости хватает упрекать!» — возмутилась молодая жена юмориста.

Поклонники призвали Брухунову не вступать в диалог с хейтерами и игнорировать их выпады в свой адрес. Но она отметила, что и так долго молчала, в связи с чем ее терпение практически закончилось. Всем недовольным ее публикациями Брухунова посоветовала обратиться к психотерапевту, а не вымещать злость на ее странице в соцсети.

«Чаще всего за хамство я просто отправляю в блок. Токсичным — бой. Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту», — ответила она.

Татьяна Брухунова часто становится объектом критики в соцсетях. Некоторые считают, что именно она виновата в расставании Евгения Петросяна с юмористкой Еленой Степаненко. Сама 31-летняя звезда отмечает, что в реальной жизни она почти не сталкивается с недовольными комментариями в свой адрес.

Брухунова ранее поздравила своих подписчиков с Рождеством, опубликовав фотографию в новом образе. Она предстала перед поклонниками без очков и с макияжем. Фанаты пришли в восторг от преображения супруги юмориста.