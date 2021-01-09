МИД РФ опроверг информацию о задержании россиян при штурме Капитолия

Вашингтон, 9 января. Российских граждан нет среди задержанных во время беспорядков у здания американского Конгресса. Об этом сообщили на странице в Facebook посольства РФ.

Диппредставительство внимательно следит за происходящими событиями в США. Специалисты уже запрашивали у американского Госдепартамента информацию о наличии соотечественников среди задержанных или пострадавших во время митингов. Пока таких фактов выявлено не было. Представители МИД РФ подчеркнули, что при необходимости гражданам России будет оказана необходимая помощь в полной мере.

Ранее стало известно, что среди участников погрома был русскоязычный гражданин. Издание The Washington Post заявило, что одному из задержанных понадобился переводчик с русского языка.