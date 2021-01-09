Якубович признался, что самостоятельно принимал роды в 16 лет

Москва, 9 января. Капитал-шоу «Поле чудес» держится в эфире российского телевидения уже 30 лет. Могло показаться, что за этот период ведущий программы Леонид Якубович уже никак не удивит телезрителей. Однако в недавнем выпуске Якубович сделал неожиданное признание.

Гостьей программы стала женщина, которая консультирует будущих мам. Услышав об этом, ведущий поделился необычной историей.

«Ох, мне в 16 лет пришлось самостоятельно принять роды. Да, было дело», — шокировал признанием Якубович.

Однако Леонид Аркадьевич не стал вдаваться в подробности этого эпизода своей жизни.

Ранее он признавался, что не понимает причину «культовости» своей программы среди россиян. Он заявил, что не знает, почему шоу остается популярным на протяжении тридцати лет.

«Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — говорил телеведущий.

В декабре певец Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы стать ведущим «Поля чудес». Артист отметил, что в перерывах между отгадыванием букв мог бы исполнять народные песни. Якубович тогда заявил, что Шаляпин должен сначала хотя бы раз провести шоу, а уже затем делать громкие заявления. Певец подчеркивал, что готов быть ведущим программы и вместе с Леонидом Якубовичем.

«Поле чудес» — российская адаптация американского шоу «Колесо фортуны». Впервые программа появилась в эфире в октябре 1990 года. Первым ведущим шоу был Влад Листьев, однако в ноябре 1991 его заменил Леонид Якубович.