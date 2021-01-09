Муж онкобольной Заворотнюк выступил на Рождество с эффектной брюнеткой

Москва, 9 января. Ледовое шоу «Спящая красавица» состоялось в самое Рождество. Главные роли в постановке исполняют фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев. Однако спортсменка не вышла на лед.

Супруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк готовился к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» днями и ночами. Много тренировалась и фигуристка Татьяна Навка. Однако на праздничной постановке она не появилась перед зрителями. Спортсменку заменила Маргарита Дробязко, которая в этом шоу исполняет другую роль.

Зрители оценили выступление фигуристки. По их словам, она откатала не хуже Навки. Они отметили ее актерское мастерство. Дробязко смогла продемонстрировать как положительные, так и отрицательные черты характера своей героини. Кроме того, спортсменка не испугалась взлететь под потолок ледового дворца на специальных тросах.

Любители фигурного катания предположили, где могла быть Навка на Рождество. По их словам, она радовала своих зрителей в Сочи, представив собственное шоу «Аленький цветочек».

Петр Чернышев полностью оплачивает лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк. Для этого он работает практически «на износ», проводя на льду все свободное время. После госпитализации жены он долго не появлялся на публике и отказался от выступлений. Однако теперь спортсмен вернулся к активной работе и выбрался из многомиллионных долгов. Именно выступления Чернышева способны решить финансовые проблемы семьи.

Многие коллеги поддерживают Чернышева и стараются помочь ему насколько это возможно. Так, посильную помощь фигуристу оказывает Татьяна Навка. Например, спортсменка пожертвовала на лечение Заворотнюк собранные за один из ледовых спектаклей деньги.