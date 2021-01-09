Twitter заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе

Вашингтон, 9 января. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter удален без возможности восстановления. Такое решение было принято руководством социальной сети.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию», говорится в решении соцсети. В нем отмечено, что администрация Twitter внимательно изучила недавние публикации Трампа, в связи с чем решила закрыть доступ к его учетной записи.

Аналогичное решение ранее принял стриминговый сервис Twitch. Администрация сервиса заблокировала учетную запись Трампа после атаки сторонников президента на Капитолий США.