Футболисты «Реала» не смогли вылететь на игру из-за непогоды

Мадрид, 9 января. Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» не смог вылететь на матч с «Осасуной» из-за сильного снегопада, в результате которого обледенела взлетно-посадочная полоса.

Матч между двумя испанскими клубами должен состояться в Памплоне 9 января в 23:00 по московскому времени. Однако Мадрид накрыло мощным снегопадом. Игроки несколько часов провели в самолете, но рейс был отменен. При этом руководство чемпионата Испании не намерено переносить игру, передают «Известия».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рискует пропустить ближайшую встречу своей команды. Его могут временно изолировать от команды после того, как он контактировал с зараженным COVID-19 человеком.