Демократы могут вынести импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу»

Вашингтон, 9 января. Демократы намерены обвинить действующего президента США Дональда Трампа в «подстрекательстве к мятежу». Об этом говорится в новом проекте импичмента Трампу.

Авторы документа считают, что Трамп осознанно делал заявления, которые реализовывались в действиях в Капитолии США. Устроившие штурм Капитолия люди ранили полицейских, угрожали членам конгресса и помешали проведению сессии по утверждению итогов выборов, сказано в проекте.

В документе говорится, что Дональд Трамп поставил под угрозу безопасность США и американские институты власти. Авторы проекта также считают, что президент «угрожал целостности демократической системы правления и вмешивался в мирную передачу своих полномочий».