Посол Польши на Украине назвал бандеровцев «сиротами идеологa ненависти»

Киев, 8 января. Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего израильского коллегу Йоэля Лиона и выступил против бандеровской идеологии на Украине.

Несколько дней назад под израильским посольством в Киеве прошла акция украинских ультраправых радикалов. Они были возмущены тем, что Йоэль Лион назвал Степана Бандеру нацистским коллаборационистом. В ходе демонстрации украинские радикалы позволили себе ряд антисемитских высказываний, а также оскорбляли посла Израиля.

Неонацисты потребовали от Израиля признать «голодомор» геноцидом украинцев и извиниться перед «потомками Бандеры». По словам радикалов, израильская риторика с критикой Бандеры и украинского национализма напоминает «москальскую».

Польский посол на Украине Бартош Цихоцкий осудил радикалов и выступил в поддержку Лиона. Дипломат назвал участников резонансной акции «сиротами идеологa преступлений и ненависти».

«Дорогой посол Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты идеологa преступлений и ненависти «пусть отступят и посрамятся», — написал Цихоцкий в Twitter.

Украинцы не оценили пост дипломата. Они оставили ряд гневных комментариев.

«Бандера был идеологом свободной Украины. Если кому-то эта не идея не нравится — он должен покинуть Украину», — пишет пользователь с ником Майор армії Рошен. «Вы еще за 400 лет геноцида не ответили, паны паскудные», — ответил пользователь Кардинал Simon.

Также многие комментаторы начали говорить о непростой доле украинских гастарбайтеров, которые регулярно становятся жертвами избиений в Польше. По данным Национального банка Польши, среднегодовое количество украинских трудовых мигрантов, работающих в стране, превышает 800 тыс. человек (при этом МИД Польши сообщал, что до начала пандемии на ее территории работало до 3 млн украинцев).