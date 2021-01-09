Спасенная из-под лавины в Норильске девушка находится в шоковом состоянии

Норильск, 9 января. Сотрудники МЧС извлекли девушку из-под снежной лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Красноярском крае. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Девушка получила множественные переломы и обширное обморожение. Ее госпитализировали в шоковом состоянии. Согласно предварительному диагнозу скорой помощи, ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас она находится под наблюдением врачей, сообщили ФАН в МЧС.

Снежная лавина накрыла несколько домов на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная», расположенной в одном из районов Норильска. На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Они уже нашли двух взрослых и двух несовершеннолетних под снежным завалом. Еще два человека смогли выбраться самостоятельно.