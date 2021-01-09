Таролог спрогнозировала скорое расставание Бузовой и Давы

Москва, 9 января. Отношения телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна можно сравнить с игрой, но не с настоящими чувствами. Так считает таролог Марианна Абравитова.

Бузова и Манукян сыграли импровизированную свадьбу на Мальдивах, где отдыхают уже несколько дней. Звездная пара давно интригует поклонников слухами о браке. Однако сыгранная на Мальдивах свадьба не имеет силы на территории России.

Таролог Абравитова обратилась к картам, чтобы узнать дальнейшую судьбу звездных «молодоженов». Она уверена, что церемония бракосочетания Бузовой и Давы на Мальдивах является игрой, которую часто пытаются выдать за реальность. Однако Абравитова отметила, что романтические чувства между певицей и блогером все же есть.

«Я не вижу, что эти двое готовы завтра поставить печати в паспорте и зафиксировать свой брак именно на официальном уровне», — заявила таролог.

Сыгранной на Мальдивах свадьбой Бузова и Манукян хотели привлечь внимание к себе, считает Абравитова. Она отметила, что какое-то время романтические отношения между звездами еще продлятся, но не будут долгосрочными. Ольга Бузова обладает амбициозными характером, который тяжело выдерживать окружающим ее людям.

«Поэтому, пока есть такой взаимный, многогранный, яркий интерес, эти люди плотно общаются. Но если говорить о каких-то длительных семейных узах, конечно, о них речи не идет», — добавила таролог.

Предсказательница считает, что в будущем Манукяна ждут несколько браков и множество детей, однако не от Бузовой. Певицу ждут яркие романтические отношения с другими мужчинами, которые вряд ли приведут к гармоничному союзу.

Во время отдыха на Мальдивах певица Ольга Бузова регулярно делится фотографиями в купальниках. На снимках заметно, что артистка сильно похудела, что вызывает беспокойство у ее поклонников. Однако сама Бузова заявляет, что находится в комфортном для себя весе.