ФАН публикует видео госпитализации пострадавшего под лавиной в Норильске

Норильск, 9 января. Шесть домов на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Красноярском крае оказались под слоем снега. Спасатели извлекли из-под лавины женщину.

Состояние женщины пока неизвестно. Спасатели продолжают поиски пострадавших. Ранее им удалось обнаружить семью из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще два человека выбрались из-под снега самостоятельно.

Фотографии с места происшествия ранее опубликовало Федеральное агентство новостей. На кадрах видно, что сотрудники МЧС занимаются поисками людей и работают на месте происшествия.