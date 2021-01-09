Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в Британии за сутки

Лондон, 9 января. Британские медики подтвердили 68 053 новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии.

Скончались в Великобритании за последние сутки 1 325 пациентов с COVID-19, что тоже является рекордом для страны. Днем ранее число новых зараженных составляло 52 618 человек, скончались 1 162 пациента. Третий день подряд в Великобритании фиксируется высокий прирост зараженных и скончавшихся с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране выявлено 2 957 472 случая заражения коронавирусом. Скончались 79 833 пациента с диагностированным COVID-19. С понедельника на территории Англии действует национальный локдаун.