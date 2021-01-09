На Пензу надвигаются вьюга и метель, МЧС готовится к росту статистики ДТП

Пенза, 9 января. Региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды присвоил десятому дню 2021 года желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пензенской области.

Как стало известно ФАН, причиной для изменения цвета индикатора стало большое количество снежных осадков, которое прогнозируется завтра. Сочетание сильного ветра, обильного снегопада и околонулевых температур может стать причиной значительного ухудшения дорожных условий, что неминуемо скажется и на количестве ДТП.

«Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», — предупреждает автовладельцев МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что причиной возгорания пензенского ресторана «Дом книголюба» мог стать поджог.