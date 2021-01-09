Планетарий-памятник ХХ века в Пензе могут снести по решению властей

Пенза, 9 января. Единственный в Пензе планетарий, который был закрыт в 2010 году из-за разрушения элементов конструкции здания, в 2021 году будет полностью снесен. На его месте региональным правительством было решено построить новое научно-просветительское учреждение, которое будет отличаться от предшественника большими размерами и развитой инфраструктурой.

«Кто-то думает, что эти деревяшки, которые отслужили свой срок, подкрасят, подделают, но на самом деле это не так. Реставрация под современное использование предполагает, что объект будет снесен, в два раза увеличится его площадь, будет цокольный этаж с кафе, подсобными помещениями и так далее. Облик будет полностью восстановлен из новых деревянных качественных материалов», — сообщил журналистам заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Однако грандиозные планы местных властей разделяют далеко не все жители региона. Непростую ситуацию, которая возникла вокруг старого планетария, в интервью корреспонденту ФАН описал пензенский градозащитник, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководитель общественной организации «Сурское кружево» Михаил Кириков.

«Это уникальное здание было построено в 1928 году, как народная обсерватория. Затем его использовали для метеонаблюдений. Только в 1954 году оно было реконструировано под планетарий. Сооружение начало приходить в упадок постепенно. Еще в двухтысячные годы мне довелось побывать в планетарии несколько раз, будучи школьником, а затем — студентом», — поделился градозащитник.

Как стало известно ФАН, сооружение является памятником истории и культуры регионального значения. Это означает, что запланированный снос здания может расцениваться, как факт утери культурного облика Пензы.

«Планы по сносу пензенского планетария меня пугают. Его стены хранят историю и дух времени. Пресловутый новодел, которым в очередной раз хотят заменить подлинную историю, ничего общего с реставрацией не имеет. Такая «реставрация» равносильна утрате памятника. Особое недоумение вызывает то, что планетарий не находится в запущенном состоянии, как некоторые памятники деревянного зодчества Пензы», — отметил Михаил.

Важно, что более чем за 10 лет здание ни разу не подвергалось нападкам со стороны мародеров, отчего его нынешний облик вполне точно повторяет первоначальные черты построенного в начале XX века сооружения.

«Надо отдать должное администрации парка В. Г. Белинского, которая все годы запустения присматривала за зданием, отчего рука мародеров его не коснулось. Тем более непонятно, зачем его ломать, ведь это один из самых молодых памятников деревянного зодчества. Он не подвергался мародерству и не имеет видимых внешних повреждений, за исключением частично ржавого купола и ограждающей конструкции башен», — сообщил ФАН собеседник.

Михаил Кириков уверен, что единственным верным решением в данной ситуации будет реконструкция ныне существующего планетария, а не постройка нового сооружения. Только таким способом возможно сохранить оригинальный вид этого памятника истории.

«Я считаю, что отреставрировать здание единственного в мире деревянного планетария не только можно, но и нужно. В ближайшее время мы планируем осмотреть здание с внешней стороны более детально. И, конечно же, пензенском чиновникам, прежде чем принимать решение о сносе уникального памятника, стоило бы рассмотреть и представить на суд общественности альтернативные варианты. Мы должны гордиться нашей историей а не уничтожать ее, выдавая подделку», — уверен градозащитник.

Настоящие намерения чиновников по вопросу реставрации планетария будут освещены в ближайшее время. ФАН направил запрос в администрацию, чтобы прояснить, каким именно способом планируется сохранить исторический облик памятника после сооружения нового здания.

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