Спасатели обнаружили тело женщины под снежной лавиной в Красноярском крае

Норильск, 9 января. Состояние женщины, обнаруженной после схода снежной лавины, пока неизвестно. Сотрудники МЧС продолжают поиски пострадавших.

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска. Под снегом оказались шесть домиков с отдыхающими. Спасателям удалось обнаружить шестерых пострадавших. Семью из четырех человек, включая двух детей, достали из-под обломков. Еще двое смогли выбраться самостоятельно.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места происшествия. На кадрах видно, как группа спасателей в темноте занимается поиском пострадавших людей.