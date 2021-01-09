Повторный сход снежной лавины под Норильском не ожидается

Норильск, 8 января. Источник ФАН в экстренных службах не подтвердил вероятность повторного схода лавины в районе горнолыжного курорта «Гора отдельная» в Норильске.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Однако их работе мешают метель и сильный ветер. Задействованы около 200 спасателей и более десяти единиц техники, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Шесть домов на территории горнолыжной базы «Гора Отдельная» под Норильском оказались под слоем снега. Спасателям удалось найти живыми четырех отдыхающих, передает газета «Известия».