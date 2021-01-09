Белый дом допускает появление более заразного штамма коронавируса в США

Вашингтон, 9 января. Новый штамм коронавируса мог распространиться по территории США. Соответствующую точку зрения высказали в рабочей группе Белом доме.

Речь идет о так называемом «американском» штамме коронавируса, который распространяется вдвое активнее летнего варианта. Нынешний скачок заболеваемости COVID-19 в США значительно превысил темпы роста заражений во время весенней и летней вспышек.

«Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса — Прим. ФАН) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — сказано в докладе рабочей группы Белого дома по вопросам коронавируса.

Более заразный штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в середине декабря. В связи с этим многие страны временно закрыли свои границы с Соединенном Королевством.