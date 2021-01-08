ВОЗ прокомментировала распространение «британского» штамма COVID-19

Женева, 8 января. Новая мутация коронавируса, выявленная в Великобритании, имеет повышенную заразность и распространяется быстрее. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Новый штамм передается теми же путями, что и COVID-19. Ограничительные меры останутся прежними, однако ситуация осложняется из-за того, что в большинстве стран мира продолжает циркулировать «прежний» вид коронавируса, передают «Известия».

«Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге.

Также специалист отметила, что на данный момент нет информации, которая подтверждает более высокую опасность «британского» штамма. Исследования этого вопроса все еще ведутся.

Ранее стало известно, что новая мутация распространяется по Словакии. Вирус был обнаружен в городе Нитр на западе государства.