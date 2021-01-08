ФАН публикует видео с места схода лавины на базе в Красноярском крае

Норильск, 8 января. Шесть домиков на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Красноярском крае оказались под слоем снега. Спасателям удалось обнаружить шестерых пострадавших.

Сотрудники МЧС вытащили из-под лавины семью из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. Федеральное агентство новостей публикует кадры, на которых запечатлена операция по спасению пострадавших.

Ранее ФАН сообщал, что двое отдыхающих смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. Жизни спасенных ничего не угрожает, их остаматривают медики.