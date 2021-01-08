Эксперт по выживанию Гегельский дал советы туристам на случай схода лавины

Москва, 8 января. Эксперт по выживанию Олег Гегельский в беседе с ФАН прокомментировал инцидент со сходом лавины на горнолыжном курорте под Норильском, а также дал инструкцию для туристов на случай таких происшествий.

Специалист отметил, что туристы на базе отдыха под Норильском находились в домиках во время схода лавины. Это значительно повышает шансы уцелеть.

«Люди находятся в домах. Но не исключено, что кто-то попал непосредственно под массу снега. Те люди, которые находятся в домах, если внутренние отделы домов не разрушены, то обычно у находящихся там людей высокая степень выживания. Главные проблемы при попадании в лавину: травматизм, сдавливание, получение несовместимых с жизнью увечий, а также нехватка кислорода под плотным слоем снега. Если не разрушены внутренние объемы комнат, тогда человеку есть чем дышать. Если люди не получили серьезных травм, то у них высокие шансы на выживание. Плюс это зависит от температуры под толщей снега. Температура там бывает обычно в пределах от 0 до -2», — комментирует Олег Гегельский.

Эксперт по выживанию отмечает, что если кто-то оказался вне помещений, то тогда шансов на спасение остается меньше.

«Это более сложный случай. При сходе лавины нужно вести себя как при водяном потоке. Нужно попытаться «выплыть» наружу, чтобы оказаться в верхних слоях снега. Если этого не удалось, то нужно защищать локтями грудную клетку, а кистями рук — лицо. Вокруг лица должен образоваться «воздушный пузырь», который необходим для дыхания. Этого запаса хватит на 15-20 минут в условиях отсутствия кислорода. Позже на верхнем слое «пузыря» начинает образовываться корка льда из-за конденсации. С этого момента начинает удушье из-за нехватки кислорода», — говорит Олег Гегельский.

Он подчеркнул, что если грудная клетка человека не была травмирована или сдавлена, то пострадавший он сможет продержаться под большим слоем снега 15-20 минут. Однако он отметил, что бывали случаи, когда людям удавалось выжить даже после нескольких часов под снежной толщей.

ФАН сообщал, что семья из четырех человек выжила после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Еще двоим людям удалось самостоятельно выбраться из-под снежных завалов.