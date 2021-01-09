Два человека сами выбрались из-под снега при сходе лавины в Норильске

Норильск, 8 января. Всего из-под снежных завалов выбрались шесть человек. Всех их в настоящее время осматривают врачи скорой помощи.

Спасатели МЧС ранее нашли живой семью из четырех человек, среди которых двое детей. Еще двое взрослых выбрались из-под снега самостоятельно. Предварительно установлено, что их жизням ничего не угрожает.

Сход снежной лавины ранее произошел на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. Снег накрыл жилые домики на территории курорта. Фотографии с места происшествия ранее публиковало Федеральное агентство новостей.