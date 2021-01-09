Четыре человека найдены живыми на месте схода лавины в Красноярском крае

Норильск, 8 января. Семья из четырех человек выжила после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске.

Спасатели обнаружили двух взрослых и двух несовершеннолетних под снегом в Норильске. Они находились в одном из домов на горнолыжном курорте. Сейчас их осматривают врачи, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Снежная лавина накрыла жилые дома на территории горнолыжного курорта «Гора Отдельная», который находится в одном из районов Норильска. Сообщалось, что под снегом могли находиться пять человек. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС.