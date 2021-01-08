Цена нефти Brent впервые с конца февраля превысила 56 долларов за баррель

Москва, 8 января. Стоимость нефти марки Brent в пятницу впервые с 25 февраля прошлого года достигла отметки свыше 56 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Согласно последним данным, цена на мартовские фьючерсы на нефть Brent поднялась на 3,11%, составив 56,07 доллара за баррель. В минувшую среду нефть Brent подорожала до 54 долларов впервые с 26 февраля.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что в настоящее время цены на нефть выше прогнозируемых. Этому способствуют стимулирующие меры ряда государств и вакцинация от COVID-19, передает газета «Известия».