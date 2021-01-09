ФАН публикует фото с места схода лавины в Красноярском крае

Норильск, 8 января. Снежная лавина накрыла жилые домики на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Красноярском крае. В Сети появились первые снимки с места происшествия.

Минимум четыре человека, включая детей, могут находиться под слоем снега в районе Талнах города Норильска. На пути схода лавины оказались пять коттеджей, в которых отдыхали люди. Спасатели работают на месте происшествия, работники МЧС и добровольцы занимаются поиском пострадавших.

Стало известно об обнаружении четырех человек под завалами. Выжившими оказались члены одной семьи, в числе которых двое несовершеннолетних. Людей передали медикам.