Пять человек оказались под снегом из-за схода лавины в Норильске

Норильск, 8 января. Предварительно установлено, что под снегом находятся трое взрослых и двое детей. Сход снежной лавины произошел на горнолыжном курорте в Норильске.

Снежная лавина накрыла четыре домика на территории горнолыжного курорта «Гора Отдельная», расположенного в районе Талнах города Норильска. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Согласно предварительным данным, под снегом могут находиться пять человек, сообщили ФАН в региональном управлении МЧС. Очевидцы публикуют видео с места происшествия.