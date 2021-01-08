Стал известен самый популярный телеканал в России по итогам 2020 года

Москва, 8 января. «Россия-1» стала лидером рейтинга самых популярных отечественных телеканалов. Соответствующее исследование провела компания ECI Media Management.

Средняя дневная аудитория телеканала «Россия-1» составила 2,6 млн зрителей старше четырех лет. На следующем месте в списке расположился Первый канал с результатом 2,2 млн человек в день. Тройку лидеров замкнул НТВ, который в среднем смотрят 2,1 млн жителей России в сутки.

«Россия-1» выиграла новогоднюю борьбу за зрителей у своего главного конкурента — Первого канала. Соответствующие данные предоставила исследовательская компания Mediascope.