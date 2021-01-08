Суд в США повторно приговорил россиянку Осипову к уже отбытому сроку

Канзас, 8 января. Россиянка Богдана Осипова повторно приговорена к тюремному заключению, но уже по решению другого суда. Оно было вынесено судом Канзаса.

Осипову приговорили к уже отбытому сроку и 12 месяцам условного заключения, передают «Известия». Судья Эрик Мелгрен назвал приговор достаточным и не чрезмерным. Россиянке также грозит заключение за неисполнение решения семейного суда США, постановившего привезти ее детей от американского экс-супруга в Канзас, где он живет.

Богдана Осипова уехала из США от своего мужа-американца Брайана Мобли. В это время она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вновь прилетела в США, чтобы урегулировать вопросы с бывшим супругом. Однако россиянку арестовали, поскольку она вывезла детей из США без разрешения отца. Женщина отказалась привозить детей в страну к отцу, в результате чего ее приговорили к семи годам лишения свободы. Суд обвинил россиянку в похищении ребенка и вымогательстве, однако позднее второе обвинение было снято.