Россия восстанавливает мирную жизнь в сирийской провинции Деръа

Дамаск, 8 января. Российские военные совместно с органами внутренней безопасности продолжают процесс мирного урегулирования в южной сирийской провинции Деръа. Успехи России в деле восстановления стабильности в регионе и авторитета правительства Башара Асада отмечают в том числе и оппозиционные СМИ, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Обстановка в провинции Деръа по-прежнему остается крайне напряженной. Несмотря на то, что войны здесь нет уже 2 года, нельзя сказать, что на юге Сирии также спокойно, как, например, в Дамаске или Алеппо.

Согласно статистике, которую приводят местные источники, только за 2020 год в результате перестрелок или нападений бандгрупп на силовиков и мирных граждан в регионе погибли до 300 человек. Большая часть погибших — представители служб безопасности, военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) или ополченцы, а также бывшие боевики, сложившие оружие и вернувшиеся к мирной жизни.

На данный момент в Деръа насчитывается большое количество бывших боевиков, бежавших из армейских подразделений дезертиров и просто молодых людей, не имеющих возможности найти работу в провинции или за ее пределами. По данным сирийских органов внутренней безопасности, именно у них высока вероятность стать «кадровой основой» для пополнения незаконных вооруженных формирований.

Чтобы решить эту проблему, представители российского командования провели несколько встреч с местными лидерами, старейшинами и представителями духовенства. В результате при посредничестве России начала работать комиссия по урегулированию статуса граждан Деръа, с 1 декабря начавшая свою работу в пригороде административного центра провинции Деръа аль-Балад.

Без доверия местного населения к власти, ее отрядам внутренней безопасности и вооруженным силам, процесс мирного урегулирования не принесет своих плодов. Это доверие к власти достигается конкретными действиями России и сирийских органов, которые отмечают и в оппозиционных Дамаску источниках.

Так, информагентство Eldorar сообщило, что командование 1-го корпуса Сирийской Арабской Армии пообещало в ближайшее время освободить школы в некоторых населенных пунктах, использующиеся для нужд армии, и передать их местной администрации. Сделано это будет специально для того, чтобы дети и подростки этих поселков вновь вернулись к учебе.

Кроме того, по данным издания, представитель ВС РФ в Дамаске генерал-лейтенант Андрей Колотовкин в ходе встречи с авторитетными лицами провинции Деръа и района Деръа аль-Балад пообещал, что в течение 2 месяцев президент Сирии Башар Асад планирует издать новый указ об амнистии. Согласно тексту законопроекта, дела бывших боевиков будут рассматриваться на местном уровне и многие из задержанных скоро смогут выйти на свободу.

Все эти мероприятия, как предполагается, будут способствовать укреплению доверия населения к органам власти. В свою очередь, Россия предполагает, что подобные встречи командования с представителями местного населения и духовными лидерами станут регулярными и послужат общему делу восстановления стабильности на юге Сирии.