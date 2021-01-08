Судьбу строительства плотины «Возрождение» могут решить в 2021 году

Каир, 8 января. Глава разведывательной службы Египта Аббас Камель обсудил с председателем Переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом строительство великой эфиопской плотины «Возрождение» (GERD).

Сотрудница Института африканских исследований при университете Каира Хеба аль-Башбиши назвала эту встречу знаковой для египетско-суданских отношений.

Визит Аббаса Камеля в Хартум состоялся 4 января 2021 года. Во время поездки он встретится с главой Переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и рядом других чиновников.

В ходе беседы они уделили особое внимание двустороннему сотрудничеству между странами в различных областях, включая региональные события и строительство GERD на Голубом Ниле.

Как оказалось, визит Камеля состоялся на фоне неуверенных переговоров по плотине «Возрождение» между Египтом, Эфиопией и Суданом, особенно после того, как последний бойкотировал первый раунд трехсторонних встреч, который прошел в режиме видеоконференции в 2021 году.

Министерство водных ресурсов республики настаивало на повышении роли экспертов Африканского союза в разрешении конфликта по строительству GERD. Хартум считает, что наблюдатели АС должны активнее участвовать в диалоге и приложить усилия для сближения трех государств.

Возведение плотины «Возрождение» вызвало обеспокоенность в Египте и Судане, так как это может сократить количество воды в русле реки Нил и привести к засухе, что негативно скажется на жизни людей, находящихся ниже дамбы.

Африканистка Хеба аль-Башбиши во время интервью с изданием Al-Monitor заявила, что визит Камеля прокладывает путь Каиру и Хартуму к выработке совместной позиции в отношении GERD.

«Бойкот Судана последнего раунда переговоров по строительству плотины «Возрождение» говорит об отсутствии координации между двумя странами в этом вопросе», — считает эксперт.

Аль-Башбиши добавила, что встреча Аббаса Камеля с Абдель Фаттахом аль-Бурханом стала знаковой для развития дружественных отношений Каира и Хартума.

«Каждая сторона, возможно, была немного озабочена своими внутренними событиями, но я думаю, что в предстоящий период будет наблюдаться большее взаимопонимание между двумя странами по многим вопросам, главным из которых является возведение GERD», — подытожила африканистка.

Напомним, что Эфиопия планирует начать вырабатывать электроэнергию при помощи плотины «Возрождение» в июле 2021 года. С таким заявлением выступил министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Селеши Бекеле.