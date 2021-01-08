В России высмеяли статью украинских СМИ о недостроенном крейсере «Варяг»

Москва, 8 января. Российские пользователи Сети высмеяли украинские СМИ, которые использовали новость о китайском авианосце из снега, чтобы напомнить о былом величии Украины.

Ранее стало известно, что в китайском городе Харбин построили из снега и льда 50-метровую копию авианосца «Ляонинь», который после развала СССР достался Украине и был продан Китаю. «Ляолинь» являлся недостроенным советским тяжелым авианесущим крейсером «Варяг». Китайцы достроили авианосец, который был введен в строй в 2012 году.

Украинские информагентства использовали новость о снежной копии недостроенного крейсера «Варяг», чтобы напомнить о былых возможностях своих кораблестроителей, которые в прошлом были способны создавать авианосцы для ВМФ СССР.

Российские пользователи Сети иронично отреагировали на публикации украинских СМИ, отметив, что китайские специалисты способны создать авианосец даже из снега, а украинцы не в состоянии с умом распорядиться с тем, что им досталось в наследство от СССР.

«Увидев это чудо, оборжался! Китайцы даже из снега строят авианосцы! А что Украина?» — отмечает один из комментаторов.

Другие пользователи обратились к китайцам с шутливым предложением оказать «гуманитарную помощь» Киеву, собрав воду от растаявшего корабля, которая может пригодиться украинским морякам. Кроме того, пользователи Сети с иронией отмечали, что современной Украине уже не видать авианосцев, поскольку военно-морским силам страны стоит надеяться только на старые бронекатера.

Ранее китайские эксперты назвали российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М неуязвимым для системы противовоздушной обороны НАТО. По их мнению, недавний полет модернизированного ракетоносца с новыми двигателям НК-32-02 свидетельствует о том, что данный самолет будет востребован в боевых действиях еще как минимум 30 лет.